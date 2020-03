Zeit für Sachpolitik

Spannend war die Bürgermeisterwahl in Groß-Rohrheim bis zur letzten Sekunde. Auch wenn viele Beobachter den Amtsinhaber Rainer Bersch mit etwas mehr als einer Nasenlänge in Führung sahen. Wie sich die Bürger entscheiden, birgt immer Überraschungen. Zumal die Groß-Rohrheimer diesmal die Wahl zwischen zwei echten Symphathieträgern hatten: dem langjährigen, bürgernahen Rathauschef Bersch und dem erfolgreichem Handballtrainer Sascha Holdefehr, beide im Dorf bestens bekannt – und auch beliebt.

Bürger offensichtlich zufrieden

Letztendlich hatte dann doch Bersch die Mehrheit bekommen. Da spielt ganz sicher der Bonus des Amtsinhabers eine Rolle. Aber auch eine gewisse Zufriedenheit der Groß-Rohrheimer mit ihrem Bürgermeister.

Allerdings hätte mehr als ein Drittel der Wähler auch Holdefehr den Chefposten in der Verwaltung zugetraut. Verstecken braucht er sich mit diesem Ergebnis also auf keinen Fall. Vielleicht hätte er tatsächlich den Neuanfang in Groß-Rohrheimer Parlament geschafft und die zerstrittenen Parteien wieder unter einen Hut gebracht.

Das gleiche sollten sich allerdings auch die Streithähne Bersch sowie die SPD und die Freien Wähler/Bürger für Groß-Rohrheim vornehmen. Der Wahlkampf ist vorbei, jetzt ist wieder Sachpolitik angesagt. Höchste Zeit also, das Kriegsbeil zu begraben.

