Groß-Rohrheim.„Nimm ruhig mal den großen Gummistiefel“, motivierte Horst Neeb, Vorsitzender des Angelsportvereins „Früh auf“ Groß-Rohrheim, Elias beim Schuhweitwurf. Bisher hatte er seine Probewürfe mit den anderen bereitgestellten „Schlappen“ gemacht – doch siehe da, der Gummistiefel flog bei den meisten Kinder am weitesten.

„Getroffen“, jubelte Elias später noch, denn beim Schuhweitwurf oder besser dem Schuhekicken ging es nicht nur um Entfernung: Auf der Strecke waren noch große Kisten aufgestellt. Wer seinen Schuh hineinwarf, bekam richtig viele Punkte zugesprochen.

Freude am Rutenbasteln

„Wir machen bei unserem Ferienspielangebot vier Stationen mit den Kindern“, erklärte Neeb. Beim Schuheweitwurf, streckten die Kinder einen ihrer Füße in den Wurfschuh, holten aus und kickten diesen dann nach vorne weg. Nebenan war ebenfalls Zielgenauigkeit gefragt. Diesmal hielten die Jungen und Mädchen eine Angel in der Hand, an deren Schnurende ein Magnet befestigt war. Nun sollten sie Dosen, die auf einem Tisch standen, einfangen und anheben. Unter den Dosen standen Punkte, die dann entsprechend addiert wurden. „Auf die Kinder warten dann kleine Sponsorenpreise“, verriet Horst Neeb.