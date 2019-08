Zwei feste Schläge zum Freibier

Groß Rohrheim.Seit Samstag um 15.05 Uhr steht er nun dort, wo er immer steht – der Rohrheimer Kerwebaum mit dem Kranz, der vor dem Aufstellen durch die Kerweborsch mit Wein geweiht wurde. Seitdem hat Rohrheims fünfte Jahreszeit begonnen. Wenn die Riedgemeinde auch keine Faschingshochburg ist, so weiß man doch, wie Kerwe gefeiert wird. Bürgermeiste Rainer Bersch sorgte mit dem Freibier-Fassanstich für den offiziellen Beginn: „Die Kerb ist eröffnet“. Veranstaltet wird die Kerwe von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kerwe- und Traditionsverein Rara.

Genau eine halbe Stunde hat es gedauert, dann hatten die 19 Kerweborsch mit Kerwevater Jacob Menger den mehrere Meter hohen Tannenbaum in die Höhe gehieft. Oder, genauer gesagt, ins dafür vorgesehene Loch bugsiert. Selbst wenn der Kerwebaum kaum noch Geäst und Nadeln hat, so hat er doch ein erhebliches Gewicht. Aber in gemeinsamer, konzentrierter Arbeit und mithilfe von drei alten Feuerwehrleitern gelang es auch diesmal wieder, den Baum an seinen angestammten Platz zu stellen – unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer, die zur Eröffnung an die Bürgerhalle gekommen waren.

Zünftig begleitet wurde das Ganze von der Rohrheimer Blasmusik. Anschließend versammelten sich alle am Eingang zur Bürgerhalle. Hier stand das Freibierfass bereit zum Anstich. Auch wenn sich Bürgermeister Rainer Bersch im kommenden Jahr um eine dritte Amtszeit bewirbt, so benötigte er lediglich zwei feste Schläge, dann war der Hahn im Fass und der Gerstensaft konnte fließen. Damit war denn auch der erste Teil der Aufgabe für die Kerweborsch erledigt. Sie konnten sich gedanklich auf den Festabend vorbereiten und noch einmal zu Hause Kraft tanken für die von allen Besuchern wieder heiß ersehnte Showtime am Abend.

Wie immer wurde das Motto bis zum Schluss geheim gehalten. Diesmal hatten die Jungs um Kerwevadder Menger tief in die Fantasy-Kiste gegriffen. Das Showtime-Motto lehnte sich diesmal an den „Herrn der Ringe“ an. Jede Menge Figuren aus Tolkiens Märchen für Erwachsene waren dabei: Sauron, Gandalf, Gollum – ein Ur-Bobstädter, den es nur wegen des Handballs nach Groß-Rohrheim zieht – Frodo, Sam, Boromir und viele andere mehr. Die Namen wurden natürlich ein wenig verfremdet. So wurde aus Legolas beispielsweise Legoland. Zuvor stellten sich Kerwevadder und Kerweborsch dem Publikum vor und präsentierten den traditionellen Ehrentanz.

Der Stein muss zurück

In der Showtime selbst ging es nicht um Ringe, sondern – wie sollte es auch anders sein – um einen steinernen Bierkrug, „den Stein“. Zu Beginn gab es einem Trinkwettbewerb mit einem Getränk namens Kaba. Dem Kerwevadder, von diesem Getränk betäubt, weil nur Gerstensaft gewöhnt, wurde sein „Stein“ prompt von dem Bobstädter Gollum geklaut. Doch alles im Leben hat zwei Seiten. Allzu viel Kabagenuss hatte Gollum ausgemergelt. Viele Jahre später entdeckten einige Kerweborsch den einsamen Gollum bei einer Veranstaltung in Biblis. Hier schafften sie es, mit einem Spieleabend („Schlag den Raab“) den Stein wieder zurückzubekommen. Allerdings war das Gefäß durch jahrelanges Kabatrinken komplett „verseucht“.

Doch da man sich in Biblis befand, versuchten die Kerweborsch, den Krug im Kernkraftwerk auszubrennen. Das klappte auch. Dann begann der beschwerliche Heimweg nach Rohrheim – unter anderem über die „Kies-Minen von Omloria“ und vorbei am durstigen Schrankenwärter Gandalf. Nach einer feuchten Party dort schafften es die Gefährten dann doch noch, den „Stein“ wieder heim in die Bürgerhalle zu bringen, in der gerade Kerb gefeiert wurde.

Die Kerweborsch hatten sich wieder reichlich Mühe gegeben und alles aufgeboten – jede Menge Tanz, Musik, tolle Kulissen, lustige Sprüche und Lichtshows. Und natürlich gab es dafür frenetischen Beifall vom Publikum.

© Südhessen Morgen, Montag, 19.08.2019