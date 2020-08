Zwetschge im Mittelpunkt

Groß-Rohrheim.Zum „Quetschekuche“-Fest hatte der Arbeitskreis Bauernmarkt Groß-Rohrheim in den Hof des Rathauses eingeladen. Zahlreiche Personen folgten dem Aufruf. Gefeiert wurde wegen Corona mit Mund- und Nasen-Schutz sowie entsprechendem Sicherheitsabstand.

Am Eingang des Hofes stand, wie auch bei den Themenmärkten, der Gewürz- und Bonbonstand. Hinter der Pforte zum Rathaushof bot ein Bergsträßer Imker Honig in vielfältigen Geschmacksvarianten an. Beim Metzger gab es gut abgehangene Wurst nach nordhessischem Rezept, ferner als Snack belegte Brötchen und Sonntagsbraten. Salat und Gemüse der Saison lagen bei Embachs in großen Steigen. Blickfang war hierbei ein großer Korb mit Zwetschgen sowie als Beispiel für die weitere Verarbeitung hausgemachte Marmelade. Übrigens bekam jeder Kunde am Stand als kleines Geschenk vom Arbeitskreis und den Händlern: Sicher verpackt ein Stück „Quetschekuche“, der entweder zum Essen gleich vor Ort oder zum Mitnehmen gereicht wurde. Der Kuchen stammte aus dem Ofen eines bekannten ortsansässigen Bäckers. Aufgrund der Hygienevorschriften fehlte das Marktcafé und der Imbissstand der „Sechs Richtigen“. Das Weingut Vollmer aus Hohen-Sülzen hatte jedoch einen Stand aufgebaut und bewirtete die Gäste mit rheinhessischem Wein. eib

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.09.2020