Geht doch, möchte man mit einem Blick auf die Lösung meinen, die die Lampertheimer Verwaltung für die Bürger in Neuschloß ausgehandelt hat. Über eine Ausnahmegenehmigung sollen diese während der Vollsperrung der L 3110 Ausweichstrecken über die Felder nutzen können. Das war aus Neuschlösser Sicht dringend erforderlich, um Berufspendlern oder Eltern, die ihre Kinder frühmorgens zur Kita fahren müssen, keine unzumutbaren Umleitungen aufzuzwingen.

Monatelang war befürchtet worden, dass die Bewohner des Stadtteils die drohende Vollsperrung alternativlos hinzunehmen hätten. Gesprächsversuche mit Hessen Mobil haben laut Bürgerkammer-Vorsitzender Carola Biehal nicht gefruchtet; eine erst angekündigte Informationsversammlung sei nicht einberufen worden; bis vor kurzem hätten keine Detailplanungen vorgelegen. Auch von der Lampertheimer Verwaltung fühlten sich die Neuschlösser gegenüber der Straßenbaubehörde nicht angemessen vertreten.

Mit der jetzt präsentierten Notlösung können die Bürger des Stadtteils leben. War also alle Aufregung umsonst? Das lässt sich am Ende nur schwer beurteilen; denn allzu lange hatte man aus dem Lampertheimer Rathaus wenig Engagement wahrgenommen, um das drohende Horrorszenario in den Sommerferien abzuwenden. Mag sein, dass in der Stille an einer Lösung gearbeitet, mag aber auch sein, dass diese Lösung erst mit Druck aus Neuschloß ertrotzt wurde – ein beherztes Wort aus dem Munde des Bürgermeisters hätte womöglich manche Zweifel im Keim erstickt, ein Stadtteil würde hier sich selbst überlassen.

