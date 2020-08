Auf dem neuesten Stand

Wer wissen möchte, was in Lampertheim passiert, schlägt im Internet die Seite lampertheim.de auf. Dort wird der Suchende zuverlässig auf den neuesten Stand gebracht. Auf der ersten Seite bekommt er auch die aktuellen Veranstaltungen präsentiert. Seit Ende vergangener Woche hat sich Lampertheim einmal wieder von seiner unterhaltsamsten Seite gezeigt. Im Heimatmuseum fanden die traditionellen Mundartabende statt. Und der MGV 1840 hatte zu seinem Innenhof-Fest rund um die Notkirche eingeladen. Informiert wird auch über den Beginn des dritten Bauabschnitts auf der L 3110 zwischen Lampertheim und Neuschloß.

Da denkt sich der Betrachter dieser Internetseite nichts Böses, lässt seine Skepsis beiseite und schaut doch mal eben beim Heimatmuseum vorbei, was die Mundartakrobaten so alles treiben. Wenigstens in Lampertheim ist in der lähmenden Viruszeit was los. Da lassen wir uns doch auch gerne, Corona hin oder her, beim MGV 1840, nieder. Aber wie lange dauert die Bauerei auf der L 3110 eigentlich noch? Wollten die nicht mit dem Ende der Sommerferien fertig sein?

Fake. Alles Fake. In den vergangenen Tagen gab es weder Mundartabende noch ein Innenhof-Fest. Auch der dritte Bauabschnitt auf der L 3110 ist inzwischen fertiggestellt. Aber klar, es ist Sommer und auch bei der Stadt hat man das Homeoffice entdeckt. Da kann die Internetseite schon mal verstauben. Auch in der Zeitung stehen ja leider manchmal Dinge, über die sich die Zeitungsleute anderntags selber wundern.

Zu Häme besteht denn auch kein Anlass. Eher stellen sich beim Blick auf die Internetseite der Stadt wehmütige Gefühle ein: Was hätte der Sommer in Lampertheim nicht alles sein können, außer heiß und trocken – mit ein paar saftigen Kalauern auf der Bühne des Heimatmuseums und dem vollmundigen Chorgesang im Hof der Notkirche. Versöhnlich stimmt da nur, dass entgegen der Meldung auf lampertheim.de der dritte Bauabschnitt auf der L 3110 keineswegs erst beginnt. In diesem Fall hätten wir jetzt Anfang August – oder sind wir etwa wieder einmal unserer Zeit voraus?

© Südhessen Morgen, Montag, 17.08.2020