Auf Sicht fahren

Die Diskussion über eine Entschlammung des Altrheins ist von Beginn an mit Skepsis befrachtet. Diese hat aber ihren Grund. Für wie wichtig der Haushaltsvermerk auch gehalten wird, so zwingt er doch gleichzeitig, die Folgen zu bedenken. Diese können beträchtlich sein, etwa in der Frage künftiger Entschlammungsvorgänge, bei denen die Stadt dann nicht mehr den Bund an der Seite hätte. Auch ist die Ursache der Verschlammung des Altrheins nicht von der adäquaten Bewässerung zu trennen. Doch auch diese wirft weitere komplexe Fragen im Zusammenhang mit der Entschlammung auf.

Skepsis bezüglich des Ziels ist nicht gleichzusetzen mit einer oppositionellen Haltung gegenüber einem Ausbaggern. Wer wollte nicht, dass der Altrhein gut durchströmt wird, die Tierwelt optimale Lebensverhältnisse vorfindet und die Sportler genügend Wasser unterm Kiel! Skepsis bedeutet auch nicht: nichts tun. Vielmehr ist jeder einzelne Schritt wichtig, um nachfolgende Entscheidungen treffen zu können. Diese müssen stets abgewogen werden im Zusammenhang mit allen sich ergebenden Konsequenzen.

Deshalb verdient der Vorschlag der Altrhein-Akteure Otto Edinger und Werner Reuters Akzeptanz. Ein Ziel, das im Nebel (und erst recht im Schlamm) liegt, kann man nur ansteuern, indem man auf Sicht fährt. Skeptiker, die eine solche Auffassung vertreten, werden in der Regel als Bremser verkannt; doch das Prinzip gilt auch für Optimisten, wie es Edinger und Reuters zweifellos sind. Sonst hätten sie schon längst hingeschmissen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020