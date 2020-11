Auf Umwegen

Die Verlegung der Bushaltestellen bei Neuschloß hat viele Umwege genommen. Insofern mag man der Vorsitzenden der Bürgerkammer Neuschloß, Carola Biehal, ein gewisses Maß an Ungeduld und Skepsis zugutehalten. Erst hatten andere Bauvorhaben Priorität, dann gab es keine Förderzusagen, schließlich kam auch noch die Sanierung der L 3110 dazwischen. Die SPD nutzte die schleppende Entwicklung dazu, Zweifel an der Tatkraft der Verwaltung zu säen und die Umsetzung der Planung zu fordern.

Die Gründe für den Aufschub sind jedoch einsichtig und rational nachvollziehbar. Auch hat Bürgermeister Gottfried Störmer mit Blick auf die Skepsis von Carola Biehal und deren politischen Freunden von der SPD umgehend Zweifel an der Absicht der Verwaltung ausgeräumt, die Bushaltestellen in der Versenkung verschwinden lassen zu wollen. Vor der Bürgerkammer hatte Erster Stadtrat Jens Klingler obendrein glaubhaft gemacht, der Bürgermeister wolle den Umbau. Die Skepsis in den Reihen seiner eigenen Partei hatte der Sozialdemokrat damit aber offenbar nicht besänftigen können. Immerhin ließ sich daraus eine öffentlichkeitswirksame Aktion stricken.

Das Warten auf die neuen Haltestellen gleicht dem Warten auf einen verspäteten Bus. Insofern sind die Besorgnisse der Bevölkerung in Neuschloß zu verstehen. Auch sie dürfen den aktuellen Stand nun als Etappenerfolg bewerten. Und ruhig weiter skeptisch bleiben.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.11.2020