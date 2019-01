Bürger ernst nehmen!

Der knappe Sieg von Bärbel Schader bei der Bürgermeisterwahl kommt überraschend. Die Amtsinhaberin war ganz klar in der Favoritenrolle. Was sie in fünfeinhalb Jahren in ihrer Heimatstadt umgesetzt hat – etwa die alla-hopp!-Anlage und den Bahnhofsumbau – macht ihr so schnell keiner nach. Umso erstaunlicher ist daher, wie nah Steffen Lüderwald ihr als Herausforderer kommen konnte. Denn der Hofheimer war in Bürstadt zuvor völlig unbekannt und besitzt keinerlei Verwaltungserfahrung. Viel Zeit, die Wähler zu überzeugen, blieb ihm nicht, nachdem er sich erst im November entschlossen hatte, gegen Schader anzutreten. Sein Ergebnis ist daher weit mehr als ein Achtungserfolg.

Den kurzen Wahlkampf ging der 50-Jährige sehr besonnen an. Anders als seine Parteifreunde griff Lüderwald die Amtsinhaberin nie scharf an. Er konzentrierte sich lieber darauf, die Bürger anzusprechen und ihnen zuzuhören. Damit hat er Bärbel Schader eines deutlich gemacht: Dass die Bevölkerung viel stärker an den Prozessen in der Stadt beteiligt werden muss.

Das knappe Ergebnis zeigt, dass sich viele von ihr nicht ernst genommen fühlen. Sie hat die Mehrheit auch gar nicht mobilisieren können, zur Wahl zu gehen. Wer die Bürger beteiligt, kann auch auf eine höhere Wahlbeteiligung setzen. Dafür sollte übrigens nicht nur sie, sondern sollten Politiker aller Parteien kämpfen – damit hat Steffen Lüderwald ebenfalls recht.

