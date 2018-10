Bürstadt nimmt Fahrt auf

Kaum hat die Erich Kästner-Schule das Ende der Bauarbeiten gefeiert, liegen vielversprechende Pläne für die Schillerschule vor: moderne Räume, gläserne Flure, viel Platz zum Bewegen. Mehr als 23 Millionen Euro plant der Kreis Bergstraße dafür ein – nachdem er gerade 19 Millionen Euro 300 Meter weiter an der EKS verbaut hat. In Bürstadt dürften die Sektkorken knallen.

Die Modernisierung der Grundschule ist überfällig. Sie muss auf engstem Raum Vorklassen, Vorlauf- und Intensivkurse sowie die Sprachheilabteilung plus die Ganztagsbetreuung unterbringen. Etliche der mehr als 600 Kinder verbringen jeden Tag viele Stunden vor Ort. Damit sie im besten Sinne gefördert werden können, sind engagierte Lehrer und zeitgemäße Räume wichtig. Wie gut, dass es nun vorangeht. Das nutzt der ganzen Stadt.

Kommunen müssen heutzutage ihr Profil schärfen, um Neubürger anzulocken. Für Bürstadt läuft es perfekt. In ein paar Jahren präsentiert sich die Kleinstadt im Ried mit modernen Schulen, Jugendhaus, alla-hopp!-Anlage sowie einem außergewöhnlichen Bildungs- und Sportcampus – und so attraktiv für Familien wie kaum eine andere Kommune in der Gegend. Das ist top!

