Verkehrschaos auf der Nato-Straße, Autoposer auf dem Platz vor der Hans-Pfeiffer-Halle, Rasereien in Tempo-30-Zonen, rücksichtsloses Parken in der Innenstadt, Wildwestmanieren rund um die jüngste Baustelle auf der L 3110 – das Maß ist voll in Lampertheim. Die Beschwerden häufen sich. Was in keiner Verkehrsstatistik auftaucht, wächst sich auf unseren Straßen allgemein zu einer Belastung aus, unter der immer mehr Menschen leiden. Dies umso schmerzlicher, je mehr sich der Eindruck verstärkt, Entwicklungen wie diese würden – bis auf seltene Kontrollen – hingenommen.

Die Verhältnisse rund um die Baustelle auf der L 3110 zeigen: Da, wo die Einhaltung von Regeln und Ordnungen nicht überwacht wird, fühlen sich Menschen ermutigt, dagegen zu verstoßen. Auch hier wirken die elektronischen Netzwerke als Verstärker eines negativen Trends. Dieser ist von einer Abnahme des Respekts von wachsenden Teilen der Gesellschaft für Recht und Gesetz gekennzeichnet. An diese Bevölkerungsgruppen zu appellieren und auf Einsicht und Selbstkontrolle zu hoffen, scheint vergeblich. Auch Erwachsene bedürfen offenbar der Erziehung durch Grenzen, die egoistisches Verhalten einhegen.

In Lampertheim ist es an der Zeit, ordnungspolizeilich aktiver und wirksamer durchzugreifen. Der Hinweis auf personelle Engpässe darf hierbei nicht das letzte Wort sein.

