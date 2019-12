Die Zeit und das Ehrenamt

Diese Meldung überrascht nicht: Die CDU Lampertheim wählt einen neuen Vorsitzenden. Seitdem Aidas Schugschdinis vor vier Jahren das Zepter im Stadtverband übernommen hatte, konnte er nur wenige Akzente setzen. Der Hüttenfelder Christdemokrat teilt dieses Schicksal mit einem früheren jungen Vorsitzenden, Christian Hartmann, der nach engagiertem Beginn kurz darauf ebenso berufsbedingt das Handtuch werfen musste. Das politische Ehrenamt mag noch so ambitioniert ausgeübt werden; im Zweifelsfall hat es sich beruflichen oder familiären Interessen unterzuordnen.

Bedauerlich sind die Einbußen bei der politischen Mitgestaltung. Dieser Prozess konnte auch nicht vom einstigen „Schlachtross“ der CDU, Walter Kirsch, aufgehalten werden, der 2013 für Christian Hartmann in die Bresche gesprungen war. Seither ist der Kraftverlust in den Reihen der stärksten Opposition im Stadtparlament unübersehbar. Besonders wahrzunehmen in den parlamentarischen Debatten, in denen ein beruflich ebenso stark eingespannter Fraktionschef, Edwin Stöwesand, nur bedingt seiner Führungsrolle gerecht werden kann. Die Wahl des Fraktionsvorsitzenden steht in einem Jahr an; gemäß Parteienlogik dürfte es auch hier einen Wechsel geben.

Für den Parteivorsitz der CDU stehe jemand bereit, heißt es, der über mehr Zeit für dieses Ehrenamt verfüge. Das muss nicht die schlechteste Lösung sein; aber zum wiederholten Mal muss ein Erfahrener das Steuer bei der CDU übernehmen, die es eigentlich in jüngere Hände geben wollte.

