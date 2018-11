Eine echte Wahl – wie gut!

Kurz vor Bewerbungsschluss hat die Bürstädter SPD noch die Kurve gekriegt und einen Bürgermeisterkandidaten aus dem Hut gezaubert. Alles andere wäre ein Desaster gewesen für die Opposition, die so gerne die CDU/FDP-Koalition mit Verwaltungschefin Bärbel Schader (CDU) kritisiert. Nun sollte Steffen Lüderwald zeigen, dass er es auch ernst meint.

Lüderwald träumt vom Wechsel auf dem Chefsessel im Rathaus – wie gerade in Worms geschehen. Doch das lässt sich nicht so einfach auf Bürstadt übertragen. Dort gab es nach 16 Jahren einen Wunsch nach Veränderung. Die Bürstädter Bürgermeisterin hat dagegen in sechs Jahren eine Vielzahl an Projekten in der Stadt angestoßen. Ob die Bürger ihm zutrauen, dass auch er diese verwirklichen könnte? Dafür müssen sie ihn erst einmal kennenlernen.

Die Themen, die der 50-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstagabend präsentiert, klingen eher allgemeingültig. Vernünftig wäre es, wenn er sich stärker auf Bürstadt bezieht. Viel Zeit, den Bürgern sein Programm nahe zu bringen, bleibt ihm nicht mehr. Bis zur Wahl sind es noch zwei Monate. Mittendrin liegt die Weihnachtszeit. Da haben die Menschen sicherlich wenig Lust, sich mit politischen Inhalten zu befassen.

Die zweite Gegenkandidatin – Anna Maria Stertz-Hofmeister – hat sich noch gar nicht geäußert, wofür sie politisch steht. Wenn sie sich aus der Deckung wagt, könnte der Wahlkampf kurz aber knackig werden. Es ist sehr gut, dass die Bürstädter die Wahl haben am 27. Januar!

