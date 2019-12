Eine Frage der Gerechtigkeit

Sachlich betrachtet, lässt sich die Erhebung der Schmutzwassergebühr durchaus hinterfragen. Dann nämlich, wenn man sie als Aufforderung zu sparsamem Wasserverbrauch versteht und sich gleichzeitig vergegenwärtigt, dass eine Kanalisation nur dann richtig funktioniert, wenn sie mit einer genügenden Menge von Wasser durchgespült wird. Diesbezüglich hapert es nicht nur in Neuschloß an dem nötigen Wassernachschub.

Doch die Niederschlagswassergebühr ist anders geartet. Natürlich kann kein Grundstückseigentümer etwas für den Regen. Doch es liegt durchaus in seiner Hand, die Menge an Wasser, die in die Kanalisation eingeleitet wird, durch die Art der Versiegelung seines Grundstücks zu regulieren. Dabei gilt: Je mehr versiegelte Flächen, umso höhere Gebühren. Denn auf unversiegelten Flächen – Rasen, Gartenbeeten, Dachbegrünung – versickert das Wasser und gelangt nicht in die Kanalisation.

Dennoch muss das städtische Abwassersystem inklusive Kanäle und Kläranlage finanziert werden. Dem dient die Niederschlagswassergebühr. Sie erweist sich in Zeiten des Klimawandels zudem als Anreiz gegen die fortschreitende Versiegelung. Nicht zuletzt ist es nicht mehr als gerecht, wenn ein Grundstückseigentümer, der die Kanalisation weniger beansprucht als sein Nachbar, entsprechend weniger Gebühren entrichten muss. Wie die Kanalisation in Schuss gehalten werden kann, wenn sie von immer weniger Wasser durchgespült wird, ist keine Angelegenheit des Fachdienstes Steuern und Abgaben. Hiermit muss sich das Bauamt auseinandersetzen.

