Gelegenheit verpasst

Als renitente Nein-Sager wollen sich die Menschen in Neuschloß nicht bezeichnen lassen. Auch wenn der kämpferische Geist des Lampertheimer Stadtteils mit Blick auf die Altlastensanierung legendär ist. Aber gerade die Erfahrungen, die in den jahrelangen Auseinandersetzungen mit Behörden gewonnen wurden, haben die Bürger dieses Stadtteils sensibilisiert. Sie sind hellhörig geworden, wenn Behörden mit Auskünften sparen. Sie werden unruhig, wenn sie den Eindruck haben, nicht „mitgenommen“ zu werden.

Genau darum geht es im Zusammenhang mit der bevorstehenden Sanierung der L 3110. Dass ein solches Bauprojekt mit Behinderungen und Blockaden verbunden ist, sieht jeder ein. Dass damit Beeinträchtigungen für die an einer solchen Straße lebenden Bewohner einher gehen, ist wohl hinzunehmen. Aber Menschen reagieren mittlerweile empfindlich, wenn Verwaltungen und Behörden nicht von vornherein den direkten Kontakt suchen, um Sachlagen zu erörtern und Anregungen aufzunehmen. Es reicht nicht mehr aus, auf Recht und Gesetz zu verweisen – Bürger wollen heute frühzeitig an Planungsphasen beteiligt werden. Ob aus mangelndem Vertrauen oder aus gewachsenem Selbstvertrauen, das ist eigentlich egal. Diesbezüglich hätte die Lampertheimer Verwaltung schon längst ein Gesprächsangebot machen müssen. In der jüngsten Sitzung der Bürgerkammer wäre hierfür eine gute Gelegenheit gewesen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020