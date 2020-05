Von „Anmaßung“ war die Rede. Und von mangelnder Augenhöhe. Was man sicher sagen kann: In der Beziehung zwischen Lampertheim und Bürstadt sind erhebliche Kommunikationsdefizite zu beklagen. Darin jedenfalls sind sich die Lampertheimer Politiker einig, fragt man sie nach ihrer Meinung über die Entscheidungslage zum Vorhaben von Energieried, den Ausbau von Photovoltaik voranzutreiben. Mag in Bürstadt auch eine gewisse Taktik von SPD, FDP und Grünen darin bestanden haben, gegenüber der CDU wahlkämpferisch Muskeln zu zeigen, so verwundert dann doch die schroffe Abfuhr, die die benachbarten Parlamentarier ihren Kollegen in Lampertheim damit verpasst haben.

Es bleibt freilich ein Versäumnis, dass sich Verwaltung und Politik zuvor nicht besser aufeinander abgestimmt haben, um eine einheitliche Position zu entwickeln. Dabei wären zum einen die unterschiedlichen Entscheidungspfade – in Bürstadt wurde nur über die Gesellschaft beraten, in Lampertheim bislang nur über das konkrete Photovoltaik-Projekt – zu beleuchten gewesen. Zum anderen hätte Energieried die auch von den Bauern geforderte landwirtschaftliche Nutzung des Photovoltaik-Geländes evidenter sicherstellen müssen – zumal in der Region vergleichbare Projekte bekannt sind, bei denen dieses Ziel offenkundig verfehlt wurde.

Die Bildung eines Mittelzentrums oder eine gemeinsamen Abwasserentsorgung sind vor diesem Hintergrund gar nicht spruchreif. Hierfür fehlt nicht nur die Gesprächskultur, sondern eine generelle Übereinkunft, was konkrete Ziele betrifft. Unterdessen setzt der Wirtschaftsminister auf kooperierende Kommunen und sieht Lampertheim und Bürstadt in einem Mittelzentrum miteinander verbunden. Davon sind die betreffenden Kommunen noch weit entfernt. Für sie ist mit „Mittelzentrum“ lediglich ein Gremium bezeichnet, das noch nicht einmal tagt.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.05.2020