Hoffen auf den Durchstart

2020 wird durchgestartet“, kündigt FDP-Fraktionsmitglied Stefanie Teufel an. Es klingt ein wenig beschwörend – so, als läge in der Hoffnung, erst einmal ausgesprochen, schon der Keim zu ihrer Verwirklichung. Die sozialliberale Koalition will Taten sehen. Nachdem der Bürgermeister in seiner ersten Amtszeit einen Katalog mit Zukunftsentwürfen für diese Stadt zusammengestellt hat, soll die Verwaltung nun liefern. Der Stadtumbau soll sichtbar werden, ein neuer Standort für den Bauhof gefunden und der Bahnhof verschönert werden. Zugleich wirken die beherzten Forderungen von SPD und FDP etwas wohlfeil. Denn gerade der Stadtumbau, einschließlich der Neugestaltung der Innenstadt inklusive der Verkehrs- und Parksituation, steckt in einem komplexen Geflecht von Abwägungen und Betrachtungen, die nur wenige Entscheidungsspielräume bieten. Und in Sachen Bauhof oder Bahnhofsgebäude waren es die Koalitionäre selbst, die im entscheidenden Moment auf die Bremse getreten haben.

Unterdessen soll der Bürgermeister Wort halten. Zugleich bleibt das Bauamt personell geschwächt – was durchaus die Frage nach der Personalverantwortung im Rathaus aufwirft –, und es sind haushaltspolitische Risiken zu berücksichtigen, wie ein Einbruch bei den Gewerbesteuern. Es ist also nicht ohne weiteres die Verwaltung, die nicht liefert, sondern es ist auch der Anspruch der Politik, sich von der Verwaltung nicht unter Druck setzen zu lassen und die Entscheidungskompetenz in einem hierfür nötigen Zeitraum zu wahren. Zugleich gebiert ein Gutachten das andere. Hierdurch droht sich Verwaltungshandeln in konzeptionelle Bürokratie zu verflüchtigen. Seit Jahren wartet die Politik auf ein Parkraumkonzept. Sollte es 2020 kommen, muss es vor seiner Umsetzung auf das Konzept für die Innenstadtgestaltung abgestimmt werden. Wo bitte ist hier Anlass für den ersehnten Durchstart geboten?

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019