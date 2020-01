ICE nimmt Kurs auf Wahl

Nachdem die Bahn einen ersten konkreten Vorschlag für die ICE-Trassenführung zwischen Lorsch und Mannheim vorgelegt hat, überwiegen in der Region nach anfänglicher Erleichterung die Bedenken. Die Eingriffe in die Natur wären im Fall eines offenen Tunnels, der durch den Lampertheimer Wald führen würde, offenbar erheblich. Dagegen legt die Position, die der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt nun definiert hat, einen Maßstab fest, den die Vorzugsvariante der Bahn unterschreiten würde. Dieser Maßstab entspricht der Forderung nach einer Konsenstrasse, die mit einem Mindestanspruch an den Schutz von Mensch und Natur versehen ist – ohne dieser Trasse konkrete Chancen einzuräumen.

Dies bedeutet: An einem bergmännischen Tunnel führt kein Weg vorbei. Diese Forderung ist bislang noch nicht zur offiziellen Position der Bevölkerung in Südhessen erklärt worden. Hat die Erleichterung, dass der Worst Case – die ebenerdige Zerschneidung des Lampertheimer Waldes – ausbleibt, doch zunächst für eine gewisse Entlastung gesorgt. Aber im weiteren Verlauf dürfte sich der bergmännische Tunnel auch in den Forderungen der Region konkretisieren, die in einer aktuellen Positionsbeschreibung zum Ausdruck kommen sollen.

Zielpunkt hierfür ist die Parlamentarische Befassung, also die Beratung auf Bundesebene über die Bahnpläne. Steht für die Bahn hierbei die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, können im Bundestag auch weiterführende Varianten diskutiert werden. Dies bedeutet, dass die Entscheidung über die Trassenführung am Ende eine politische sein wird. Mit entsprechenden Weichenstellungen wird für 2021, dem Jahr der Bundestagswahl, gerechnet. Wenn das kein geeignetes Thema für die Bergsträßer Abgeordneten ist.

Ach ja: Zur Wahl steht 2021 auch der Posten des Bergsträßer Landrats.

