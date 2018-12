Keine Stimme verschenken!

Wer in Bürstadt bereits für Anne Stertz-Hofmeister als neue Bürgermeisterin gestimmt hat, wird sich richtig ärgern. Seine Stimme ist verloren. Ihr Rückzug ist ein massiver Eingriff ins Wahlgeschehen.

Wir Bürger müssen darauf vertrauen, dass sich die Kandidaten ihre Entscheidung reiflich überlegen. Vor ihrer Bewerbung. Sonst geht das ohnehin schon angekratzte Vertrauen in die Politik weiter verloren.

Anne Stertz-Hofmeister gibt gesundheitliche Gründe dafür an, dass sie nicht mehr Rathauschefin werden möchte. Das ist Privatsache und geht niemanden etwas an. Eigentlich. Die 59-Jährige hat sich um ein öffentliches Amt beworben, und in dem Moment hat die Öffentlichkeit einen Anspruch auf eine Erklärung. Ein Satz, der zu Spekulationen anregt, ist viel zu wenig. Sie sollte den Wählern die Gründe für ihren Sinneswandel nennen.

Ihr Name bleibt auf dem Wahlzettel stehen. Hoffen wir, dass alle wahlberechtigten Bürstädter erfahren, dass sie nicht mehr Bürgermeisterin werden will. Damit keine Stimme verschenkt wird.

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018