Konflikt eingedämmt

Eigentlich erstaunlich, dass SPD-Fraktionschef Marius Schmidt die Stellungnahme der Grünen zum unsäglichen Vorwurf der Demokratiefeindlichkeit, mit dem Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon die SPD/FDP-Koalition abwatschte, so akzeptieren kann. Denn die Interpretation von Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel, die Kritik habe sich nicht gegen Personen, sondern gegen Entscheidungen gerichtet, trifft nicht den Grund der Empörung, den Simons Rede ausgelöst hat. Diese war zwar nicht gegen Personen gerichtet; doch Simons Vorwurf traf nicht deshalb so wuchtig, weil damit Personen verletzt wurden – sondern weil er ein politisches Selbstverständnis angriff, das als Fundament für persönliche Entscheidungen und Handlungen dient. Als „demokratiefeindlich“ bezeichnet zu werden, bedeutet nichts anderes als unterstellt zu bekommen, ein Interesse an der Destabilisierung des demokratischen Systems zu haben.

Damit ist Wasser gegossen auf die Mühlen derer, die in der Tat ein solches Interesse hegen. Dies Vertretern einer SPD/FDP-Koalition vorzuhalten, ist nicht nur ehrenrührig, sondern stärkt politische Kräfte, die als die wahren Feinde von Demokraten bekämpft werden müssen – sofern diese sich nicht selbst demontieren. Dass SPD-Fraktionschef Schmidt die Grünen-Stellungnahme akzeptiert, ist deshalb wiederum zu begrüßen. Denn er dämmt damit Konflikte ein, die nur dazu dienen würden, die ohnehin unter Beschuss stehende Demokratie weiter zu beschädigen.

Zu diskutieren bliebe allerdings, inwieweit die Debatten in Arbeitskreisen und Beiräten auch einem öffentlichen Diskurs zugänglich gemacht werden können. Ferner, wie die Verlagerung dieser Diskurse auf die einschlägigen Internetplattformen einzuordnen wären. Grünen-Politiker Simon selbst speist Impulse aus diesen Foren gerne in die politischen Gremien ein. Doch eine Aufgabe von Demokraten wäre es auch, diese Meinungen einzuordnen, anstatt jeder Einzeläußerung sogleich eine absolute Bedeutung beizumessen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019