Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn sie es denn jemals war. Dass es sie heute noch gibt, ist mit keinerlei Ewigkeitsgarantie verknüpft. Stattdessen scheint das demokratische System unter populistischen und polarisierenden Erschütterungen in einer gefährlichen Zerreißprobe zu stehen. Demokratie ist keine unbezweifelbare Gegebenheit, sondern – wie der Sprecher des Lampertheimer Bündnisses für Demokratie, Marius Schmidt, zu recht betont – eine Haltung. Eine, die zum Beispiel anerkennt, dass es zwar wichtig ist, zu einer eigenen Meinung zu gelangen. Dass es aber mindestens ebenso wichtig ist, sie aufgrund besseren Wissens zu korrigieren.

Vor einem Jahr wurde das Bündnis für Demokratie gegründet. Jetzt, ein Jahr später, tritt es gemeinsam mit der Volkshochschule und dem Arbeitskreis „Energie und Nachhaltigkeit“ mit einem politischen Bildungsangebot in die Öffentlichkeit. Grundidee ist es, über Information und Diskurs das Verständnis für demokratische Prozesse zu erweitern. Und das in erster Linie auf kommunaler Ebene. Denn „unten“ fängt Demokratie an, praktisch zu werden, nicht erst in Wiesbaden oder Berlin. Das Angebot verknüpft Bildung mit Bürgerbeteiligung. Ein konstruktiver Ansatz, gegenüber dem die Politikverdrossenheit als bequeme Ausrede erscheint.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.12.2019