Leben mit Corona-Blues

Auch in Lampertheim werden demnächst nur noch Vermummte durch die Straßen huschen. Leute, die es offenbar eilig haben, nicht angesprochen werden wollen, deren Gesicht besagt: Ich wünsche keinen Kontakt. Wir werden einander betrachten wie Außerirdische, wie Zombies in einer Welt, in der wir uns nicht nur immer mehr als Fremde fühlen, sondern uns auch immer mehr voneinander entfremden. Auch in Hessen gilt ab Montag Maskenpflicht – wer hätte all das noch vor wenigen Wochen gedacht.

Ich habe im Stoffladen ein Maskenexemplar erworben, das ich mir nicht ausgesucht habe. Es gab halt gerade keine anderen Motive mehr. Das bunte Blümchenmuster wirkt nett, aber ob ich mich trauen werde, es zu tragen, kann ich noch nicht sagen. Dann doch lieber den alten Schal aus der hinteren Schrankecke. Er verleiht dem Träger, piratenmäßig ums Gesicht gebunden, ein geradezu verwegenes Aussehen – ganz im Unterschied zum Blümchenmodell Marke Kindergeburtstag.

Es wird Sommer, und wir hüllen uns ein. Knospen öffnen sich, und wir machen dicht. Wir hamstern Mund- und Nasenmode, anstatt auf dem Nachhauseweg noch schnell ein paar Zutaten für die abendliche Grillparty mit Freunden zu besorgen. Nachdrücklicher lässt sich nicht erfahren, wie verrückt die Welt um uns herum geworden ist. Natürlich gilt in diesen Zeiten nur eins: hauptsache gesund bleiben. Doch sollte das ebenso für Seele und Gemüt gelten, die dank der zuweilen absurd und grotesk wirkenden Verhaltensvorschriften reichlich strapaziert werden. Mag uns auch das gierige Virus bislang verschont haben – vom Corona-Blues sind wir schon längst befallen. Dagegen helfen auch keine Blümchen im Gesicht.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.04.2020