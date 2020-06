Mensch vor Blech

Autofahrer finden in der Innenstadt gelegentlich einen „Denkzettel“ an der Scheibe vor. Adressant: der Lampertheimer Behindertenbeirat. Höflich, aber bestimmt wird der Fahrzeugbesitzer darauf hingewiesen, dass sein Auto ein Hindernis für mobilitätseingeschränkte Menschen sei. Ein selbstkritischer Blick beweist es: Der Wagen steht zu weit auf dem Gehweg. Ein Rollstuhlfahrer kommt hier nicht mehr durch. Um keine Beule durch Vorbeifahrende zu riskieren, wird das Auto möglichst nah an der Hauswand geparkt. Hauptsache, die Karosserie bleibt heil.

Blech vor Mensch? Diese allseits zu beklagende Rangfolge verursacht viel Leid auf unseren Straßen. Täglich und nicht selten mit tragischen Folgen. In den meisten Fällen reicht ein wenig Rücksicht, um beim Parken auch körperlich beeinträchtigten Mitmenschen genügend Raum zu lassen, damit diese nicht unnötigerweise in brenzlige Situationen zu geraten. Manchmal allerdings weiß man tatsächlich nicht mehr, wohin mit seinem motorisierten Untersatz, etwa dann, wenn – wie in Lampertheim häufig zu beobachten – auf der Straße nicht mehr genügend Platz herrscht, sobald auf beiden Seiten so großzügig geparkt wird, dass Gehwege begehbar bleiben. Hier hat dann spätestens die Feuerwehr das Nachsehen.

Deshalb sollte das Thema auf die Agenda der Lampertheimer Kommunalpolitik. Die Ausweisung verkehrsberuhigter Bereiche könnte ein Instrument sein, um unzumutbare Verhältnisse zu entschärfen, zu denen neben dem unverantwortlichen Parken auch das Rasen in Wohngebieten gehört. Solange nicht abzusehen ist, womit sich Autos in der Innenstadt unsichtbar machen können, muss die Stadt Recht und Ordnung auf der Basis eines fundierten Konzepts durchsetzen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 04.06.2020