Mutiges Signal

Die Grünen beweisen Mut: Mit Mirja Mietzker-Becker heben sie eine in der Kommunalpolitik unerfahrene, wenn auch mit einem offenbar grünen Herzen ausgestattete Spitzenkandidatin aufs Schild. Und mit Gregor Simon einen Kommunalpolitiker, der nach einem parlamentarischen Eklat Mitte 2019 mehr oder weniger abgeschrieben schien. Simon hatte der SPD ausgerechnet für deren positive Haltung zum Lampertheimer Bündnis für Demokratie „demokratiefeindliche Tendenzen“ vorgeworfen. Danach war es still um ihn geworden. Mit seinen polemischen Redebeiträgen schien er den Bogen endgültig überspannt zu haben.

Nun bestimmt der Wähler, welcher der Listenplatzierten in der Fraktion der Grünen in der neuen Legislaturperiode eine herausgehobene Rolle spielen wird. Diese müssen nicht Simon oder Mietzker-Becker heißen. Dass die Grünen sich für dieses Spitzenduo entschieden haben, ist gleichwohl ein Signal: für mehr Debattenschärfe und für ein Profil, das auch Provokationen nicht scheut. So zieht Simon, der sich 2017 im Gefolge der parlamentarischen Debatte über die Erhebung von Kinderbetreuungsgebühren für die Gründung eines Stadtelternbeirats stark gemacht hatte, mit Mirja Mietzker-Becker, Iris Henkelmann und Marilyn Menger weitere Protagonistinnen dieser Initiative zu den Grünen. Dies dürfte sich auch in einer Schwerpunktsetzung für familienpolitische Themen auswirken. Dafür, dass die Natur nicht zu kurz kommt, wird das „grüne Gewissen“, wie Dieter Melchior von seinen Parteifreunden respektvoll genannt wird, weiter sorgen.

Vom aufsteigenden Bundestrend wollen im März auch die Lampertheimer Grünen profitieren und in Regierungsverantwortung kommen. Mit der Nominierung von Spitzenkandidat Gregor Simon schaffen sie für eine Neuauflage der einstigen Koalition mit der SPD freilich keine idealen Voraussetzungen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.12.2020