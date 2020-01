Nicht auf Sand gebaut

Mit Blick auf die zunächst ergebnislosen Verhandlungen zwischen der Stadt und der Gemeinde St. Andreas grenzt es nahezu an ein Wunder, dass auf dem früheren Brachgelände neben der Kinderkrippe in Neuschloß nun ein „weltlicher“ Bau entsteht. Der frühere Pfarrer Peter Hammerich hatte seine schützende Hand über das Gelände gehalten. Es sollte kirchlichen Zwecken vorbehalten bleiben. Die Herausgabe des Grundstückes schien einem kirchlichen Substanzverlust gleichzukommen. Deshalb ließ man es lieber brachliegen. Erst mit Hammerichs Nachfolger Patrick Fleckenstein kam Bewegung in die Sache. Und im Frühjahr vergangenen Jahres setzten Vertreter der Baugenossenschaft und der Andreasgemeinde ihre Unterschriften unter die Verträge zum Grundstücksverkauf.

Doch so ganz wollte sich die Kirche dann doch nicht von ihrem Besitz lösen; das Mainzer Bistum wollte das Grundstück lediglich in Erbpacht abgeben. Darin wiederum sah die Baugenossenschaft Nachteile. Mit der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL) wurde schließlich ein Geschäftsmodell entwickelt, mit dem beide Seiten einverstanden sein konnten: Für das Geld, das die Kirche in Neuschloß einnahm, konnte sie städtische Grundstücke im Hofheimer Baugebiet Rheinlüssen erwerben, um sie in Erbpacht abzugeben. Dass die Kirche der Stadt das Grundstück in Neuschloß zum Preis unterhalb des Bodenrichtwerts überlassen hat, ist ein Zeichen. Noch nicht einmal die Stadt selbst zeigt sich im sozialen Wohnungsbau immer zuvorkommend, wie in der Sophie-Scholl-Straße zu sehen war.

Dieser Vorgang unterstreicht die Gesinnung einer Kirche, die nicht christlich zu nennen wäre, würde sie nicht eine genuin soziale Komponente enthalten. Dass sich auch weniger gut begüterte Menschen ein Dach über dem Kopf leisten können, muss das Anliegen einer Gesellschaft sein, die sich als solidarisch versteht. Kreisbeigeordneter Krug hat angesichts des hundertfachen Bedarfs an preisgünstigen Wohnungen in Lampertheim etwas euphorisch von einer Trendwende gesprochen; zu würdigen bleibt indes, dass die Stadt mit der Baugenossenschaft offenbar nicht auf Sand baut.

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.01.2020