Nicht ohne Konflikte

Strom aus Sonnenlicht: gut und schön. Doch so einfach ist es auch in diesem Fall nicht. Fünf Hektar Fläche sind nötig, um drei Prozent des städtischen Strombedarfs durch Sonnenenergie zu decken. Gelände also, das als Lebensraum für Tiere und Pflanzen dienen könnte oder als Anbaufläche, die sich fortwährenden zivilisatorischen Ansprüchen ausgesetzt sieht. Die FDP hatte ihre Zusage im Stadtparlament an die Bedingung geknüpft, dass die Fläche unterhalb der Anlage nutzbar sei. Bei der Forderung dürfte es bleiben; was, wenn sie – wie von den Landwirten behauptet – nicht umzusetzen ist?

In diesem Konflikt – der Nutzung erneuerbarer Energien und den Belangen des Ressourcenschutzes – dreht die Energiewende Pirouetten. Zu beobachten etwa auch am geplanten Ausbau der Stromtrassen auf Lampertheimer Gemarkung für den Transport von Windenergie aus dem Norden in den Süden. Dieser Konflikt droht jetzt auch die Erschließung eines Neubaugebiets von der Größe des Gleisdreiecks zu blockieren. Vergleichbare Erfahrungen ließen sich beim Vorhaben, auf dem ehemaligen Deponiegelände in Hüttenfeld eine Windkraftanlage zu errichten, gewinnen. Allerdings ist das Hüttenfelder Energieprojekt seinerzeit auch an den bescheidenen wirtschaftlichen Aussichten gescheitert.

Diesbezüglich zieht der Geschäftsführer von Energieried eine klare Grenze. Sollten sich die Einspeisevergütungen nicht mit dem definierten Renditeminimum decken, würde dem Projekt die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Unwirtschaftlichkeit aber ist kein unternehmerisches Ziel; diesbezüglich sollten die kritischen Parlamentarier „ihrem“ Versorgungsunternehmen durchaus mehr Vertrauen entgegenbringen. Und was für die Klimawende allgemein gilt, dürfte sich auch in diesem konkreten Fall nicht lösen lassen: Ohne Konflikte wird der Ausbau erneuerbarer Energien auf absehbare Zeit nicht zu haben sein.

© Südhessen Morgen, Montag, 18.05.2020