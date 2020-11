Ohne Personal geht’s nicht

Egal ob Raser, Falschparker oder jetzt auch noch Maskenverweigerer: Wenn sich Menschen nicht an die Regeln halten, werden sofort schärfere Kontrollen gefordert. Das Ordnungsamt soll Müllsünder überführen, Knöllchen verteilen und blitzen – am besten zu allen Tages- und Nachtzeiten. Dafür braucht es aber genügend Personal.

In Zeiten der Corona-Pandemie kommen noch zusätzliche Aufgaben hinzu: Plötzlich sollen die Mitarbeiter auch noch auf die Einhaltung der Abstandsregel und des Quarantäne-Gebots achten. In Biblis sind für all das im Moment zwei Kräfte im Einsatz. Der Groß-Rohrheimer Kollege hat gekündigt, ein anderer ist krank. Der Berg an Arbeit bleibt.

Wenn die Gemeindevertreter erwarten, dass das Ordnungsamt seinen vielfältigen Aufgaben nachkommt, müssen sie es entsprechend ausstatten. Es ist höchst fragwürdig, wieso das Bibliser Parlament dem Bürgermeister in diesen bewegten Zeiten die Unterstützung gerade an der Stelle verweigert.

Lampertheim hat seine Stadtpolizei bereits verstärkt, in Bürstadt wird darüber nachgedacht. Es schadet nicht, wenn das kleinere Biblis über den Tellerrand blickt und nachzieht. Die Bürger werden es zu schätzen wissen. Sie sind es auch, die das Personal im Rathaus bezahlen: mit ihren Steuern.

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.11.2020