Pragmatisch Leben retten

Bleiben wir positiv: Dass es ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie mehrere wirksame Impfstoffe geben würde, war so nicht abzusehen. Das Licht am Ende des Tunnels ist also durchaus zu erkennen, auch wenn die Fahrt durch die dunkle Röhre länger dauern wird als geplant – aber auch: als gut wäre. Denn alle Hemmnisse, die dafür verantwortlich sind, dass es in der Impflogistik klemmt, werden von einem grassierenden Virus rücksichtslos bestraft.

Umso wünschenswerter wäre es, sämtliche Barrieren aus dem Weg zu räumen, die dem Schutz der Bevölkerung im Wege stehen. Dies ist leichter gefordert als umgesetzt, denn im Abstimmungsmechanismus zwischen Bund, Ländern, Kreisen und Kommunen knirscht es wie üblich. Gerade in gesundheitspolitischer Hinsicht wäre das Subsidiaritätsprinzip zumindest auf Kreisebene umzusetzen, um Abläufe zu straffen. Noch immer fordert jeder neue Tag wieder neue Opfer. Schlimm genug, wenn sie nicht nur das verheerende Virus, sondern auch ein föderaler Bürokratismus auf dem Gewissen hätte.

Man wird den Landrat des Kreises Bergstraße nicht zu zivilem Ungehorsam aufrufen können, um die Hausärzte mit dem rettenden Impfstoff zu beliefern. Aber dass in anderen Kreisen hierzulande offenbar bereits vom regelkonformen Weg abgewichen wird, um Leben zu retten, mag in einer Jahrhundertkrise wie dieser das Mittel der Wahl sein. Wenn es nicht voran geht, während weiter Menschen qualvoll sterben, könnte helfen, was sich in den meisten Notlagen bewährt: Mut zu pragmatischem Handeln.

