Radwege entlang der Weschnitz nicht gewollt

Zum Thema Radwegeführung in Biblis, die auf der Bürgerversammlung diskutiert wurde:

Um es gleich vorab zu sagen, ich bin mit dem Gefühl aus der Bürgerversammlung gegangen, dass die wahren Gründe für die Ablehnung des Antrags der Radwegeführung an der Weschnitz nicht genannt wurden. Denn die Argumente sind an den Haaren herbei gezogen. Sollte die Gemeinde tatsächlich für Radwegeunfälle wegen mangelhaftem Zustand haften müssen, könnte dies beim Zustand der Wege in unserer Gemarkung teuer werden.

Allein das Beispiel Radweg nach Hofheim zeigt, in welch miserablem Zustand dieser Weg ist. Ich hätte eine ganze Bildserie über den Zustand dieses Weges und anderer Wege, zum Beispiel entlang der Erlen, machen können. Von der Einfahrt Tennisplatz bis Abzweig Bobstadt sind Betonteile bis zu fünf Zentimeter abgesackt.

Auch das Argument, der Radweg müsste eine Breite von zwei Metern haben, ist nur dann zutreffend, wenn es sich um Radwege im allgemeinen Straßenverkehr handelt. Ich bin den Donau-Radweg gefahren (490 Kilometer). Dieser ist von Donaueschingen bis Regensburg zu 70 Prozent mit Jurasplit befestigt und oft nur 1,5 Meter breit. Doch die Wegstrecke, über die wir reden, führt durch brachliegendes Gelände. Hier einen Weg mit Schotter und Splitt zu befestigen, würde vollauf genügen. Die ausgetretenen Pfade an den Eisenbahnbrücken sowie am Abschlagbach zeigen deutlich, dass hier Spaziergänger und Radfahrer unterwegs sind.

Auch wäre der Bürgermeister gut beraten, das Argument, es würden fünfstellige Kosten entstehen, kritisch zu hinterfragen.

Der Einwand, das Regierungspräsidium würde eine Änderung am Deich ablehnen, ist noch nachvollziehbar. Aber niemand hindert die Gemeinde, auf eigene Kosten die Wegeführung so zu gestalten, dass sie den Wünschen der Bürger entspricht. Die irrige Annahme, der Radverkehr müsste durch den Ort geleitet werden, ist naiv. Wer nach Biblis möchte, der fährt rein, und wer das nicht möchte, fährt weiter.

Meiner Meinung nach ist eine verbesserte Radwegesituation entlang der Weschnitz einfach nicht gewollt. Diese ganzen Argumentationen führen zu Politikverdrossenheit und Protestwahlverhalten.

