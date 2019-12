Regen und die Kosten

Das Splitten der Abwassergebühr in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr schließt zweifellos eine Gerechtigkeitslücke. Es kann sein, dass ein Haushalt kaum Schmutzwasser produziert, aber – dank eines hohen Versiegelungsgrades – relativ viel Niederschlagswasser in die Kanalisation ableitet. Nun ist ein Grundstücksbesitzer zwar nicht für die Menge an Niederschlag verantwortlich zu machen; wäre es aber gerechter, wenn alle Bürger zu gleichen Teilen für die Finanzierung des Abwassersystems herangezogen würden? Etwa der, der in einer Zweizimmer-Wohnung lebt, gegenüber dem, der einen Einkaufsmarkt am Ortsrand betreibt? Wer größere Flächen versiegelt, verhindert ein Einsickern von Regenwasser in die Erde. Er trägt damit indirekt zu einer höheren Beanspruchung der Kanalisation bei. Er wird deshalb bei den Gebühren entsprechend höher veranschlagt.

Eine andere Frage ist die nach dem Umfang der Kanalsanierung. Hier hätten die Kosten unter Umständen in einem bescheideneren Rahmen gehalten werden können, wenn die Stadt schon früher in Aktion getreten wäre. Deshalb mag man Verständnis aufbringen, wenn Bürger – wie in der Versammlung vergangene Woche geschehen – den Eindruck äußern, sie würden für Versäumnisse der öffentlichen Hand zur Kasse gebeten. An dieser Stelle dürfte denn auch zweierlei zusammentreffen: die nachlässige Priorisierung des Erhalts der Infrastruktur durch die Kommune selbst wie auch die defizitäre Finanzausstattung der Städte und Gemeinden in Verbindung mit der Inanspruchnahme kommunaler Leistungskraft durch übergeordnete politische Beschlüsse. Bestes Beispiel: die Kinderbetreuung. Was die Kommunen hier ausbaden müssen, bekommen am Ende die Bürger zu spüren. Wobei es individuell unterschiedlich ausfallen dürfte, ob die Verletzung des Gerechtigkeitssinns als schmerzlicher empfunden wird als die damit verbundenen Kosten.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019