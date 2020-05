Nicht nur Handel und Gewerbe haben unter den Folgen des Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie gelitten. Auch immaterielle Werte geraten in diesen Tagen unter die Räder des von der Politik erzwungenen Stillstands. Das Dilemma, von dem der Vorsitzende des Lampertheimer Bündnisses für Demokratie, Marius Schmidt, spricht, besteht denn auch gerade darin, dass die Maßnahmen, die die politischen Akteure gegen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 ergriffen haben, das Virus einer Destabilisierung des demokratischen Systems in sich tragen. Zumindest bei einer signifikant hohen Zahl von Menschen verfängt offensichtlich der Einfluss, den bestimmte Gruppierungen mit der Behauptung ausüben, diese Maßnahmen seien ergriffen worden, um Macht über Menschen zu bekommen. In Wirklichkeit gehe es nicht um den Schutz vor einer pandemischen Seuche, sondern um eine neue Weltordnung.

Dass so etwas nur behauptet werden kann, wenn man den Kontrollmechanismus durch Verfassungsorgane ignoriert, ändert nichts an der Überzeugungskraft, die solche Narrative in Zeiten wie dieser offensichtlich ausstrahlen. Einmal eine persönliche Meinung ins Netz gestellt, schon sind Tausende der Meinung, sie hätten den Schlüssel zum Verständnis des Weltgeschehens in der Hand. Leider ist das, was wir in dieser Welt wirklich zu begreifen in der Lage sind, viel schwieriger und komplexer. Vielleicht ist es das, was manche Menschen zu früh aufgeben lässt, sich der Mühe einer ausgewogenen Meinungsbildung zu unterziehen. Diese muss unterschiedliche Positionen berücksichtigen und im Prinzip stets offen bleiben für Korrekturen. Es ist bequemer, einer einzigen Version der Geschichte zu glauben als alle anderen zu prüfen, und mag diese Geschichte noch so abwegig klingen.

Diejenigen, die jetzt gegen Staat und Politik protestieren, weil sie sich in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt sehen, fordern mit Recht eine faire und differenzierte Auseinandersetzung mit diesen Protestströmungen. Nicht alles, was hier an Kritik laut wird, ist falsch oder unberechtigt. Doch wer aufgibt, seine eigene Position einer kritischen Prüfung zu unterziehen, erfüllt die Kriterien selbst nicht mehr, die er gegenüber anderen aufstellt. Deshalb ist seriöse politische Meinungsbildung jetzt so ungeheuer wichtig. Und deshalb ist es enorm schade, dass sie gerade jetzt derart ausgebremst wird. Dass die Volkshochschulen in Hessen bis auf weiteres geschlossen bleiben müssen, ist vor diesem Hintergrund umso mehr zu bedauern.

