Schmerzlicher Verzicht

Eines ist jetzt auch deutlich geworden: Die Corona-Seuche erfordert einen langen Atem. Die Lockerungen, auf die sich Bund und Länder verständigt haben, sollten nicht in dem Sinne missverstanden werden, als sei die Krise bereits überwunden. So erfreulich es auch ist, das der Einzelhandel wieder anspringt und die Schulen allmählich wieder in Richtung Normalbetrieb steuern, so bleiben doch

...