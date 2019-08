Diese Gelegenheit hat die Stadtverwaltung nicht verstreichen lassen: Kaum hat der Landrat durchsickern lassen, dass er auf dem Campus-Gelände mehr Flächen für den Sportunterricht benötigt, wurden im Rathaus innerhalb dieser Rahmenbedingungen neue Rechnungen angestellt. 6,7 Millionen Euro für eine reine Kulturstätte, also ohne Anbauten für Musikschule, Stadtbücherei und so fort. Das wäre gerade einmal eine Million Euro mehr, als für einen Anbau an der Pfeiffer-Halle aufzubringen wäre – womit sich der Standpunkt des Bürgermeisters für eine Kulturstätte auf dem Campus erhärten würde. Zumal ein Anbau an der Pfeiffer-Halle wegen des mit Altlasten befrachteten Geländes und des damit einhergehenden Parkplatzverlustes nicht ratsam erscheint.

Andererseits könnte die Pfeiffer-Halle dann zu einer reellen Option werden, wenn die sportliche Nutzung komplett in die Campus-Einrichtungen verlagert würde. Denn dann könnte sich die Stadt auf eine Modernisierung der Halle beschränken und müsste keinen teueren Anbau riskieren. Auch die Parksituation vor der Pfeiffer-Halle gilt als ideal, während sie im Fall einer Campus-Option durchaus einer Problemlösung bedürfte. Freilich: Ein Campus ohne Kulturstätte wäre ein Campus light. Wobei man mit Blick auf das monumentale, bei weitem noch nicht in trockene Tücher gepackte 60-Millionen-Euro-Projekt vielleicht auch sagen muss: Eine Kulturstätte ohne Campus wäre auch nichts weiter als eine schöne Idee.

