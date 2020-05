Schreck lass nach!

Übrigens sollte man auch in Corona-Zeiten nicht das Lachen verlernen. So könnte man sich in der ersten Woche mit Maskenpflicht prächtig darüber amüsieren, was ein Stück Stoff im Gesicht aus Menschen macht. Bei recht vielen hat man das Gefühl, sie trügen ihren Mund- und Nasenschmuck mit Stolz. Nein wirklich. Was bieten Selbstgenähte nicht alles an Möglichkeiten der Kreativität – waghalsige Aufdrucke, bunte Farborgien, zackige Schnitte. Mit so einem extravaganten Stoffteil betritt man doch gerne den Metzgerladen und hofft auf ein Extrastück Lyoner (aber erst draußen verzehren, bitte!). Andere tragen medizinische Masken, als seien sie gerade auf dem Gang in den Operationssaal, man sieht das OP-Besteck schon aus der Handtasche ragen. „Guten Tag, Frau Doktor, wie ist das werte Befinden?“

Andere wiederum lassen ihre Bedeckung lustlos um die Kinnlade baumeln und ziehen sie mal eben ein wenig schief über die Lippen, wenn sie zum Bäcker gehen. Neuerdings beschlagen Brillengläser selbst bei sommerlichen Temperaturen. Wieder andere haben sich die Schnüre, mit denen man eine Maske befestigen kann, so unglücklich über den Kopf gezogen, dass die ohnehin seit Wochen vernachlässigte Frisur in einen befremdlichen Aggregatzustand geraten zu sein scheint. Da macht doch jeder Friseur, der demnächst öffnen kann, vor Schreck seinen Laden wieder zu.

Und dann gibt es auch noch solche, die ihre Masken wahrscheinlich selbst unter der Dusche oder nachts im Bett tragen. Auch auf dem Fahrrad scheint das Umbinden einer Maske den Genuss zu steigern. Obendrein sieht man verhältnismäßig oft Leute mit Mund- und Atemschutz im Auto. Hinter mir fuhr neulich ein Paar im SUV, beide mit Bekleidung für die untere Gesichtshälfte – Mann und Frau schweigend ins Gespräch vertieft. Es war schon ein wenig dämmrig, und für einen kurzen Moment fühlte ich mich von feindlichen Aliens verfolgt. Um meine Aufregung abzubauen, bin ich mit umgebundenem Schal in das nächstbeste Geschäft gestürmt und habe um die einvernehmliche Aushändigung der Ladenkasse gebeten. Wie gut, dass die Angestellte über diesen blöden Scherz so richtig lachen konnte.

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.05.2020