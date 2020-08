Schwierige Aufgabe

Menschen mit erheblichen kulturellen Unterschieden müssen in das Gemeinwesen und in die Arbeitswelt integriert werden.“ Die Forderung von Flüchtlingshelferin Kristina Delceva klingt ebenso herausfordernd wie plausibel. Das Zahlenmaterial als Beleg dafür, wie schwer eine solche Forderung umzusetzen sein wird, lieferte Delceva gleich mit. Hier genügt nur ein Blick auf den Anteil von Migranten-Familien von Kindern, die in Lampertheimer Einrichtungen betreut werden. Familien, in denen Deutsch eine Fremdsprache ist – und gerade für die Älteren vielleicht auch bleiben wird. Als hemmend für die Integration könnten sich jene kulturellen Unterschiede erweisen, die sich aus Migrantensicht mitsamt der Sprache als identitätsstiftend erweisen und die daher eine abgrenzende Wirkung ausüben.

Die Integration von Geflüchteten und Migranten wird in Lampertheim gleichwohl an Bedeutsamkeit gewinnen. Auf Universalität erpichte Integrationsbemühungen werden indes an die beschriebenen Grenzen stoßen. Zu rechnen ist mit einem gewissen Prozentsatz an Bevölkerungsgruppen, der sich gut gemeinten Eingliederungsprozessen generell entzieht – der aber dennoch als untrennbarer Teil dieser Gesellschaft anzusehen ist. Dieser pragmatische Ansatz könnte sich für Städte und Gemeinden als die weitaus schwierigere Aufgabe dessen erweisen, was mit dem Begriff der Integration gemeint ist.

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.08.2020