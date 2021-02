Strukturelles Defizit

Schon mit seinem Amtsantritt leitet der neue Erste Stadtrat Marius Schmidt eine punktuelle Neuorganisation der Verwaltung ein, indem das Sozial-Ressort in einen neuen Fachbereich und eine Stabsstelle aufgegliedert wird. Weitere Schritte kündigen sich mit den Plänen für eine Neustrukturierung des Verhältnisses zwischen städtischen Gesellschaften und Verwaltung an. Die Pläne sind nicht unbegründet: Die Stadtentwicklungsgesellschaft SEL hat als Immobilienvermarkterin nur äußerlich mit Stadtentwicklung zu tun. Ebenso wenig wie die Gesellschaft Verkehr und Tourismus sich genuin um touristische Belange kümmert. Hier verspricht die engere Verzahnung dieser Gesellschaften mit entsprechenden Fachbereichen in der Verwaltung eine höhere Effizienz. Die scheint auch dringend geboten zu sein, betrachtet man etwa die wenig offensive Erschließung und Vermarktung von neuen Gewerbeflächen durch die SEL.

Mögen diese Defizite in Verbindung mit den Bäder-Pannen dem bisherigen Ersten Stadtrat angelastet worden sein, so sind sie doch offenbar auch Folge eines strukturellen Defizits. Gleichwohl hat es Jens Klingler das Amt gekostet. Was im Umkehrschluss bedeuten würde: Organisation ist nicht alles. Je nachdem, wie lange sich der Prozess der Neustrukturierung hinziehen wird, könnte sich auch der Zuschnitt der Dezernate ändern. Rein äußerlich betrachtet, wirkt er aus Sicht des neuen Ersten Stadtrats eher bescheiden. Doch der angestoßene Veränderungsprozess bietet unter Umständen neue Gestaltungspotenziale, die mit der Umbildung des Fachbereichs „Frühkindliche Bildung“ in einen Eigenbetrieb nicht erschöpft sein dürften. Darin mag der Clou in der Neubesetzung dieses hauptamtlichen Postens liegen. Vorausgesetzt natürlich, dass der Reformprozess die Amtszeit Marius Schmidts nicht überdauern wird. Entscheidend hierfür werden nicht zuletzt die Ergebnisse der Kommunalwahlen sein, die diesem Prozess entweder den nötigen Schwung verleihen oder ihn – wie so manches in diesen Zeiten – erlahmen lassen werden.

{element}

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.02.2021