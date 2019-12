Themen für 2020 gesetzt

Ein einfaches „Weiter-So“ kann man den Machern von cultur communal wirklich nicht nachsagen. Auch wenn das neue Halbjahresprogramm keine großen Namen präsentiert und die klassische Musik traditionell eher unterrepräsentiert bleibt, von den ambitionierten Programmen in der Lampertheimer Domkirche einmal abgesehen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen im kommenden Jahr zwei Veranstaltungsreihen: „Frauen 2020“ und „Politische Bildung“, die künstlerisch, musikalisch, kabarettistisch sowie in Diskussionen und Vorträgen zum einen der Rolle der Frau in der Moderne nachgehen, die sich zum anderen dem Selbstverständnis einer demokratischen Verfassung widmen. Hiermit werden Themen gesetzt, die obendrein zur aktiven Beteiligung einladen. Dass Demokratie keine Veranstaltung einer elitären Kaste ist, sondern wir alle in und von ihr leben, wollen cultur communal, die Volkshochschule und das Bündnis für Demokratie gemeinsam bewusst werden lassen.

Auch sonst bietet das Programm, neben den populären Konzerten der Musiker-Initiative und den hohe Zuläufe verzeichnenden Veranstaltungen des Lampertheimer Philosophen Anton Schmitt, Besonderheiten. Einen Klimatag zum Beispiel, den der Arbeitskreis Energie und Nachhaltigkeit mit Unterstützung der Volkshochschule auf dem Schillerplatz plant. Auch werden Talenten der Popakademie Mannheim lokale Auftritte verschafft. Die Musiker-Initiative präsentiert Welthits in nachbarschaftlicher Verbundenheit mit Hofheim. Überhaupt könnte es eine Überlegung wert sein, das Kultur- und Bildungsangebot der Riedkommunen mit Viernheim durch einen gemeinsamen Veranstaltungsprospekt sichtbar zu machen. Es wäre ein Beitrag zur kulturellen Identität der Region und stärkte das Bewusstsein, dass Kultur nicht an den Stadtgrenzen endet.

© Südhessen Morgen, Montag, 30.12.2019