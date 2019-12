Vernunft macht Schule

Alle entscheidenden Beteiligten in Bürstadt setzen sich für eine Oberstufe an der Erich Kästner-Schule ein. Die gibt es zwar längst im nahen Lampertheim, Bensheim und Heppenheim. Dennoch hat der Vorstoß der Bürstädter Stadtverordneten nichts mit Kirchturmpolitik zu tun. Ihre Begründung ist vernünftig und nicht zuerst von lokaler Eitelkeit geprägt: Warum in Lorsch ein neues Gymnasium bauen, wenn in Bürstadt alles bereitsteht, um steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden? Warum Hunderte von Oberstufenschülern aus Bürstadt in die Nachbarschaft schicken, wenn die Heimatstadt auch das Zeug zum Abi hat?

Bürgermeisterin Bärbel Schader betont, es sei nicht ihr Vorstoß, sondern der der Politik. Ohne das übelmeinend in Zweifel ziehen zu wollen, drängt sich die Frage auf, ob hier wirklich keine Taktik im Spiel ist: Der CDU-Landrat wird von einer CDU geführten Kommune überrascht, die plötzlich nach der Oberstufe ruft? Ungewöhnlich. Mag sein, dass diese Kommune sich bessere Chancen ausrechnet, wenn sie nicht zu früh den Finger streckt.

Der Landrat hat unterdessen zugesagt, das Ansinnen aus Bürstadt trotz der knappen Zeit prüfen zu lassen. Auch das zeugt von Vernunft.

