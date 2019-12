Versäumnis und die Folgen

Die Qualität dieses Vorgangs liegt in seiner Signifikanz: Zwar wurde mit der Entscheidung von Koalition und Grünen zum Stellenplan der Verwaltung ein direkter Eingriff in die personalen Kompetenzen des Bürgermeisters vermieden. Denn es ist das Recht des Stadtparlaments, den Stellenplan der Verwaltung anzunehmen oder abzulehnen. Dennoch bekommt Gottfried Störmer die Blockade der Höherbesoldung einer Stelle als eine Demonstration des politischen Willens zu spüren.

So nehmen Grüne, SPD und FDP zum einen Anstoß an der Aufgabenverlagerung aus dem von dem Konflikt betroffenen Hauptamt und der Höhergruppierung dieser Stelle um gleich zwei Besoldungsstufen. Vor allem dem ehemaligen Stelleninhaber und jetzigen Vorsitzenden der Grünen-Fraktion, Stefan Nickel, stößt die Höherbewertung seiner früheren, allerdings um einige Aufgaben erleichterten Position nachvollziehbar auf. Zum anderen machen sich SPD und FDP mit den Mitarbeitern der Verwaltung unterhalb der Führungsebene solidarisch. Dass die Stellenbewertung bei den Führungskräften begonnen habe, zeugt aus ihrer Sicht nicht von Fingerspitzengefühl.

Den schlechten Eindruck, den sie mit dieser Debatte erzeugen, haben alle Beteiligte zu verantworten. Der Bürgermeister, weil er einem nun als Kommunalpolitiker agierenden ehemaligen führenden Verwaltungsmitarbeiter unterstellt, aus persönlichem Grund an dieser Kontroverse interessiert zu sein. Stefan Nickel, der genau diesen Eindruck nicht ganz verwischen kann. Und die Koalition, die Nickel in früheren Debatten erst im Regen stehen ließ und auf einmal ihr Herz für die Verwaltungsmitarbeiter unterhalb der Führungsebene entdeckt hat. Mit seiner Strategie, dem früheren Hauptamtsleiter persönliche Rachegelüste zu unterstellen, weil sein Nachfolger nun eine höhere Besoldung genieße, hat es der Bürgermeister aber versäumt, den Vorgang der Stellenbewertung und der daraus in ungewöhnlich großer Zahl folgenden Höherbesoldungen plausibel zu machen. Nur so konnte das Thema zum Gegenstand einer Haushaltsdebatte werden.

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.12.2019