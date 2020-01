Vertrauen gewinnen

Die Welt retten beginnt vor Ort“, meint der Vorsitzende des Arbeitskreises Energie und Nachhaltigkeit, Marius Schmidt, im Gespräch mit dieser Zeitung. Auf die Klimawende bezogen, zu der sich die Regierungen verpflichtet haben, bedeutet dieser Satz zweierlei: Es liegt an jedem Einzelnen, ob die Rettung des Klimas gelingt. Aber es ist auch jeder Einzelne eingeladen, sich daran zu beteiligen. Der kleine semantische Unterschied zwischen beiden Folgerungen ist entscheidend. Allzu lange galt: Die Politik fasst Beschlüsse und die Wähler baden sie aus. Heute sollten Politiker ihre Wähler an den Entscheidungsprozessen beteiligen, damit sie akzeptiert werden.

Diesbezüglich vollzieht sich in Lampertheim ein bemerkenswerter Prozess. In Arbeitskreisen und Projektbeiräten können sich Bürger auch ohne Parteibuch engagieren. Die Entwicklung hat gelehrt, dass sich gerade ein so schwergewichtiges Thema wie der Klimawandel nicht über die Köpfe der Menschen abhandeln lässt. Bürgerbeteiligung beschränkt sich aber nicht nur auf Möglichkeiten des Widerstands gegen konkrete Projekte im Zusammenhang mit der Klimawende; sie muss in einen konstruktiven Prozess münden.

Marius Schmidt spricht hierbei von einer „Kultur der Ermöglichung“. Sachverstand soll nicht im heimischen Wohnzimmer verdunsten, sondern sich im politischen Diskurs entfalten. Mit diesem neuen Ansatz verknüpft sich die Hoffnung nicht nur auf Fortschritte bei der Klimawende. Sondern – etwa durch das Lampertheimer Bündnis für Demokratie – auch auf eine Rückgewinnung des Vertrauens in die Politik. Das ist kein Selbstzweck, sondern Bedingung für demokratische Gemeinwesen. Diesbezüglich leistet Lampertheim derzeit Vorbildliches.

