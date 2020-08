Virale Prognosen

Wenn die Lampertheimer Christdemokraten etwas aus der Begegnung mit Schul- und Gewerbevertretern mitnehmen können, dann dies: Das Bekenntnis zum Standort der Schillerschule in allen Ehren – doch ein Abriss des Parkhauses ohne Nachweis von Ersatzparkflächen käme in der Innenstadt nicht gut an. So gesehen, sollten die entsprechenden Stellen in der Lampertheimer Stadtverwaltung eigentlich schon mit Hochdruck an einem Konzept arbeiten, um Lampertheim nicht zur Terra incognita für Autofahrer zu erklären.

Das zähe Ringen um ein Parkraumkonzept, das schon Jahre vor den aktuellen Verhandlungen zwischen Stadt und Kreis begonnen hat, lässt Erwartungen allerdings nicht in den Himmel wachsen. Unterdessen grassiert in der Schillerschule die Ungeduld. Dies auch mit Blick auf wunderliche Vorschläge, die bei der Sommertour sowohl von CDU-Politikern wie von Einzelhandelsvertretern unterbreitet wurden: Man möge eine Aufstockung der Schillerschule ebenso prüfen wie eine Überbauung des Pausenhofs oder die Inanspruchnahme von Gebäuden der benachbarten Volksbank. Auf diese Weise wird die Debatte über ein Konzept nicht befeuert, sondern lahmgelegt. Der Kostenplan des Kreises für den „Tausch“ des Parkhauses gegen Sedanhalle und Hofheimer Schule dürfte obendrein hitzige parlamentarische Diskussionen provozieren. Schlechte Voraussetzungen für eine zügige Abwicklung.

Aber vielleicht bekommen jene Auguren recht, die beim Lokaltermin der CDU auf dem Schillerplatz orakelten, unter Corona seien ohnehin alle Pläne hinfällig. Sollten die Schüler auch in den kommenden Jahren mehr im Heimunterricht als im Klassensaal sitzen, wirkten die Erweiterungspläne für die Schillerschule auch mit Blick auf die langfristig wieder sinkenden Schülerzahlen anachronistisch. Doch solche viralen Prognosen sind kaum als seriös zu bezeichnen. Man sollte ihnen deshalb keinen Raum geben. Dass die ambitionierten städtebaulichen Pläne, die zudem in engem funktionalen Bezug zum geplanten Bau eines Biedensand-Campus stehen, vereinzelt ein nervöses Magengrummeln auslösen, ist denn auch nicht dem ansonsten überaus aktiven Coronavirus anzulasten.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.08.2020