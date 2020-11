Vor der eigenen Tür

Mit ihrem Grünflächenkonzept für Lampertheim liegen die Frankfurter Landschaftsarchitekten im Trend. Dank der Corona-Pandemie ist der Naherholungswert regionaler Naturräume beträchtlich gestiegen. Während die Flieger am Boden bleiben, entdecken immer mehr Menschen, wie schön es vor der eigenen Haustür ist. Doch während die rapide Abnahme an Fernreisen aus ökologischen Gründen zu begrüßen ist, so droht hierdurch ein anderes Ungleichgewicht: das der übermäßigen Inanspruchnahme der heimischen Natur.

Auen- und Flusslandschaften wie Wälder sind zweifellos wichtig für die Naherholung. Doch sie dienen nicht ausschließlich diesem Zweck. Stattdessen sollten Wanderer, Jogger und E-Biker nicht vergessen, dass sie ihre Aktivitäten in ökologisch sensiblen Räumen ausüben. Allzu oft hat man freilich den Eindruck, die Natur habe sich in ein Fitnessstudio oder einen Funpark unter freiem Himmel verwandelt. Die „Bauchschmerzen“, die Grünen-Fraktionsmitglied Frank Hege gegenüber dem Grünflächenkonzept äußerte, sind deshalb berechtigt.

Die Stadt musste in diesem Sommer Teile des Altrheins vom Autoverkehr abriegeln. Der Freizeit- und Erholungsdruck hatte hier Ausmaße angenommen, die den rücksichtsvollen Umgang mit der Umwelt vermissen ließen. Eine Stärkung des Naherholungspotenzials bedarf deshalb auch regulatorischer Maßnahmen, die schädliche Einflüsse auf unmittelbar anschließende Ökosysteme unterbinden. Ohnehin bieten sich dem Betrachter in der Innenstadt genügend Örtlichkeiten, an denen man sich deutlichere grüne Akzente wünschen würde, sei es an Straßenrändern, auf städtischen oder privaten Flächen. Überdies ein Graus sind die kahlen Parkplatzflächen vor Einkaufsmärkten. Dass es in Lampertheim möglich ist, wertvolle Gartenflächen zuzuschottern, obwohl das der Bauordnung widerspricht, ist schon gar nicht hinzunehmen. Auch nicht mit dem steten Hinweis auf eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.11.2020