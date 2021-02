Was wäre die Alternative?

In den Jahren nach der Finanzkrise 2008 hatte die hessische Landesregierung die Hebesätze für die Grundsteuer B als Instrument genutzt, um ihre Kommunen zum Ausgleich ihrer defizitären Haushalte zu zwingen. In der Zwischenzeit hatte sich die Lage wieder entspannt. Und so liegen die Hebesätze in Lampertheim mit 460 Prozentpunkten auf einem moderaten Niveau, vergleichen mit Nachbarstädten wie Biblis (475), Bensheim (480), Bürstadt (490) oder gar Viernheim (600). Insofern wäre eine Erhöhung dieser Steuerart kein inhumaner Akt, zumal das Lampertheimer Finanzdezernat auch keine solche Erhöhung plant, sondern diese lediglich als Instrument zur Verfügung stellt, sollte ein defizitärer Haushalt anders nicht auszugleichen sein. Die Entscheidung liegt ohnehin bei der Politik.

Dass die FDP jetzt schon eine Position gegen eine solche Steuer einnimmt, ist wohlfeil. Sie müsste obendrein erklären, welche Alternativen sie in der Tasche hätte, um jene Million Euro, die eine Erhöhung der Hebesätze von 460 auf 550 Prozentpunkte brächte, zu erwirtschaften. Was zu einer kritischen Betrachtung dieser Steuererhöhung berechtigt, ist allenfalls die Tatsache, dass die Bürger für die wirtschaftliche Situation, unter der auch kommunale Haushalte leiden, zur Kasse gebeten würden – für diejenigen besonders bitter, die aufgrund der Pandemie ohnehin unter wirtschaftlichen Einbußen leiden.

Andererseits ist die Überwindung einer solchen Krise eine Gemeinschaftsaufgabe. Insofern wäre eine Erhöhung der Grundsteuer B ein Beitrag, der von der Gesamtheit der Bürger zu erbringen wäre. Sie diente obendrein der Stärkung der Leistungsfähigkeit einer Stadt, von der die Bürger wiederum profitieren. Insofern sollte man jetzt nicht den Teufel an die Wand malen – wohl aber ein solches Instrument wirklich erst dann einsetzen, wenn es tatsächlich keine Alternativen mehr gibt. Darin sind sich, auch wenn sie sich in Wahlkampfzeiten gerne voneinander abgrenzen, doch alle Parteien einig.

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.02.2021