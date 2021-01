Was sich die Alexander-von-Humboldt-Schule mit ihrem Fragebogen für Leihlaptops geleistet hat, ist an Selbstüberschätzung kaum zu überbieten. Und es spricht daraus einige gehörige Portion Arroganz. Was ist das für eine Anmaßung? Da wird von Eltern verlangt, die einen Leihlaptop – wiederhole: ein L e i h-Gerät – brauchen, sich ihre Finanzen betreffend splitternackt zu machen vor dieser Schule.

...