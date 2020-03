Zeit gewinnen

Wir alle leben in einer unwirklichen Situation. Vom Coronavirus in die fast vollständige Defensive gezwungen, sind uns die üblichen Steuerungsmittel aus der Hand geschlagen, die eine Gesellschaft auf Kurs halten. Vor dem Hintergrund einer völlig unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung entpuppen sich auch kommunale Investitionsentscheidungen als spekulative Herausforderungen. Natürlich werden in Lampertheim die geplanten Kanalsanierungen jetzt nicht auf Eis gelegt. Und vielleicht bekommen die SPD/FDP-Koalitionäre nachträglich recht, dass sie eine kostengünstige Version eines neuen Standorts für den Bauhof durchgefochten haben. Aber dann dürfte auch schon das Ende der Fahnenstange erreicht sein.

Eine neue Kindertagesstätte? Wird die überhaupt noch gebraucht, wenn weiterhin Millionen von Arbeitnehmern unter das Diktat der Kurzarbeit fallen? Was wird aus dem Umbau der Hans-Pfeiffer-Halle in eine Kulturstätte, wenn der Stadt auf viele Jahre hin Steuereinnahmen flöten gehen? Und wie sollen die Parlamentarier über die weitere Entwicklung rund um Parkhaus und Schillerschule entscheiden? Wird der Landrat überhaupt noch seinen ambitionierten Campus realisieren können, der mit Blick auf seine Funktion für den Schulsport in Lampertheim auch relevant für die innerstädtischen Planungen ist?

Unabhängig von den wirtschaftlichen Unwägbarkeiten hängt das mögliche Junktim zwischen Stadt und Kreis bezüglich des Parkhauses und der Schillerschule auch an der Frage, ob sich ein Investor für das Areal zwischen Domgasse und Emilienstraße findet. Was hierdurch erschwert wird, dass sich Eigentümer noch immer an ihre Grundstücke klammern. Wer aber soll dann die Tiefgarage bauen, die den mit einem Abriss des Parkhauses wegfallenden Parkplätze kompensieren muss? Noch wollen die parlamentarischen Gremien lediglich eine Absichtserklärung an den Kreis adressieren. Damit wird für eine abschließende Entscheidung Zeit gewonnen. Alles, was jetzt nicht unter Zeitdruck entschieden werden muss, ist in diesen Tagen zu begrüßen.

