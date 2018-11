Wenn es so ist, dass die Polizeistationen immer weniger in die Lage versetzt werden, für die Sicherheit der Bürger zu sorgen, dann ist die Übernahme der polizeilichen Aufgaben durch die Kommunen eine zwangsläufige Folge. Schließlich wollen auch die hessischen Städte und Gemeinden nicht zu rechtsfreien Räumen verkommen. Ein „schleichender“ Prozess, von dem der Leiter des Lampertheimer Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung, Uwe Becher, spricht, ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht hinzunehmen.

Offensichtlich aber geht das Land davon aus, dass die Kommunen das polizeiliche Defizit kompensieren werden. Es bietet ihnen hierfür zwar Unterstützung über das Landesprogramm „Kompass“ an. Dennoch wird den Städten und Gemeinden damit zusätzliche Verantwortung übertragen. Ein klassischer Fall fürs Konnexitätsprinzip also, wonach derjenige bezahlt, der gewisse Leistungen bestellt. Dieser Punkt wird im anstehenden Dialog zwischen Städtetag und Landesregierung denn auch zu klären sein.

Inwieweit die Lampertheimer Kommunalpolitiker auf ihrem Standpunkt verharren können, derzeit gälten andere haushaltspolitische Prioritäten als die angemessene personelle und finanzielle Ausstattung der Ordnungspolizei, ist fraglich. Denn das zunehmende Empfinden der Bevölkerung, in einer unsicher werdenden Welt zu leben, hat etwas mit dem Verlust an Geborgenheit und an Beheimatung zu tun. Dies ist keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen, auch wenn solche Gefühle nicht in Kriminalstatistiken auftauchen. Sie sind aber ein Nährboden, auf dem politsche Überzeugungen gedeihen. Darunter auch weniger wünschenswerte.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018