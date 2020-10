Zweiter Lockdown

Was sich derzeit in Lampertheim ereignet, gleicht dem Lockdown im Frühjahr: Nahezu alle Veranstaltungen sind abgesagt. Die Kultur wird auf Null zurückgefahren, kaum dass sie wieder ein wenig Fuß gefasst hatte. Der Sportbetrieb wird eingeschränkt. Das Marien-Krankenhaus schirmt seine Patienten vor Besuchern ab. Das frisch sanierte Hallenbad steht leer. Selbst der Spiel- und Freiheitstrieb von Kindern wird mit Masken domestiziert. Noch nie hat man einen so geisterhaften „Wahlkampf“ erlebt – und das, obwohl die Kommunalwahlen in weniger als einem halben Jahr stattfinden. Weihnachten dürfte zu einer stillen Angelegenheit werden (was nicht in jedem Fall ein Schaden sein muss). Womöglich werden Lichterketten über leeren Straßen baumeln. Die Fastnachter sind erschreckend kleinlaut geworden. Die Verfügungen des Landes Hessen, das die Corona-Ampel auf Dunkelrot geschaltet hat, reichen bis in den privaten Bereich. Und auch die üblichen Hamsterkäufe werden, wie man hört, wieder fleißig getätigt, als stünden uns kriegsähnliche Zeiten bevor.

All das ist erschütternd und belastend. Man ertappt sich häufig genug dabei, sich dieser Entwicklung widersetzen zu wollen – wieder frei zu sein von so nicht gekannten Einschränkungen, sich fühlen zu dürfen wie vor der Pandemie. Vielleicht hat der eine oder andere inzwischen auch zu schätzen gelernt, was das Leben in einer Kleinstadt wie Lampertheim zu bieten hatte – indem er den Verlust nun schmerzlich verspürt. Das könnte Dankbarkeit lehren, die ein gutes Fundament für jene Zukunft wäre, wie sie uns „nach Corona“ hoffentlich doch bevorsteht. Vieles wird freilich darauf ankommen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt trotz Kontaktsperren aufrechtzuerhalten und ihn nicht durch Eigensinn und Protest zu gefährden. Die Ethik des solidarischen Mitleidens, in die uns dieses Virus zwingt, könnte das Ferment für eine Gemeinschaft sein, die gestärkt aus dieser Krise hervorgeht.

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.10.2020