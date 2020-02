1. FCC „dumm gelaufen" nimmt Abschied

Lampertheim. Die Harry-Potter-Romane und die Verfilmungen haben Fans weltweit begeistert. Auch bei der Jubiläumsprunksitzung des 1. Freizeit Carneval Clubs (1. FCC) „dumm gelaufen“ tauchten die Besucher in magische Welten ein und ließen sich vom Programm verzaubern. Es sollte die letzte Sitzung der Lampertheimer Freizeit-Narren sein. Dies verkündete Sitzungspräsident Markus Gutschalk am Ende der Veranstaltung. Nachdem die Vorsitzende Beate Redig (kleines Bild) ihren Rückzug aus der Fastnachterschar beschlossen hatte, fand sich kein Nachfolger. Daher war das Jubiläum anlässlich von zweimal elf Jahren FCC gleichzeitig der fulminante Abschluss.

Getreu dem Motto „In unserem Jubiläumsjahr sind wir mit Harry Potter da“ waren viele Hexen und Magiere aus dem Ried im ausverkauften Saal der Siedlerhalle zu entdecken. Auf den Tischen lagen Zauberstäbe bereit, für diejenigen im närrischen Volk, die selbst zaubern wollten.

Derweil wuchs vor der Bühne ein dichter Zauberwald, in dem geheimnisvolle Wesen spukten. Das gigantische Bühnenbild zeigte Schloss Hogwarts, wo auch die FCC-Fastnachter thronten.

Zum Jubiläum ließen es die Karnevalisten richtig krachen. Eine exzellente Aufführung jagte - nach der Behebung eines technischen Problems - die nächste. Doch bevor der Showteil begann, eroberten die Fastnachter zunächst in ihren traditionellen blau-weißen Uniformen die Bühne - darunter Jubiläumsprinz Hardy I. vom goldenen Flip Flop und sein Begleiter Jonas Hofmann.

Mit dem Song „Wir sind wieder hier“ marschierten die Akteure mit Beate Redig an der Spitze voller Leidenschaft ein. Dabei wurden sie von der Besucherschar bejubelt. Viele Gäste kamen zum Gratulieren. Gutschalk begrüßte eine große Abordnung des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß mit Stadtprinzessin Julia I.. Ilonka Grosch, die Sprecherin der Gruppe „Fantasy“, zog sprichwörtlich ihren Hut vor Beate Redig, die eine Unmenge an Arbeit in die Show investiert hatte. Auch das Bürstädter Prinzenpaar Sabine III. und Michael II. sowie Vertreter der Vereins-AG machten ihre Aufwartung. Glückwünsche kamen ebenfalls von der Abordnung des Carneval Clubs Eich mit dem Prinzenpaar Jana I. und Andreas I..

Den Jahresorden erhielten außerdem Ehrenmitglied Max Kohl, die ehemalige Jubiläumsprinzessin Eva Grundmann sowie die Politiker Helmut Hummel (FDP), Marius Schmidt und Robert Lenhardt (beide SPD). Letzterer überbrachte auch Grüße des Spiel- und Kulturkreis 50 Bürstadt.

Nach einem dreifach donnernden „Helau“ startete das Bühnenprogramm. Den Anfang machte das Männerballett „First Generation“ von den Fastnachtern aus Dienheim. Die Fastnachter entführten mit einem brillanten Tanz und eleganter weißer Kleidung in ein Casino nach Las Vegas.

Wachtmeister René Weinzt kam aus Ludwigshafen mit E-Scooter und Rundumleuchte zu den Ried-ochsen gefahren. Hervorragende Tanz-Akrobatik lieferten die Mitglieder der Hofheimer TV-Gruppe „Stud Button“, die Schachfiguren verkörperten.

Lichtjongleur Til Pöhlmann aus dem Odenwald zeigte eine rasante Show mit dem Spiel von Farben und Formen. Für ausgelassene Stimmung sorgte Marc Simon. Der Bibliser meinte singend: „Scheiß auf den Job! Scheiß auf das Geld!“ Mit dem Lied „Ich bau’ dir ein Schloss, das in den Wolken liegt“ lag der Sänger nah am Thema der Sitzung.

Die FCC-Akteure waren inzwischen in Hogwarts angekommen. Dort wurden sie von den Kerrlocher Schnappsäck lautstark begrüßt. Die Guggemusiker erwiesen sich als Stimmungskanonen. Auf eine spektakuläre Reise übers Meer und in die Unterwasserwelt nahm die MS Gravity die Besucher mit. Die Damen der Eicher Showtanzgruppe verkörperten zuerst Matrosen, dann Muscheln, Fische, Quallen und Seesterne.

Illusionist Felix van Mel hypnotisierte in einer Mitmach-Show Besucher, die sich darauf einlassen wollten. Eine gemalte Rose mit schwarzen Blütenblättern konnte er ruck- zuck in eine rote Blume verwandeln. Aus drei Stücken Seil machte er ein großes Ganzes und schließlich ließ er ein Tischchen wie von Geisterhand schweben.

Auch die Damen der Showtanzgruppe „Galaxy“ aus Eich faszinierten. Sie kamen aus dem Land der aufgehenden Sonne, hatten sich als Geishas verkleidet und brachten den Drachen Long mit. In ihren wunderschönen Kostümen und mit technischem Können begeisterte anschließend die Tanzformation Gimbsheim. (roi)

