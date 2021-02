11 500 Euro gesammelt

Lampertheim.Die Sternsingeraktion in Lampertheim und Hüttenfeld war in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. Dennoch wird das Spendenergebnis als erfreulich bezeichnet. In Lampertheim wurden insgesamt 8978,21 Euro und in Hüttenfeld rund 2500 Euro gesammelt. Das Geld kommt Kindern zugute, deren Eltern für viele Monate im Jahr im Ausland arbeiten müssen, um die Familie ernähren zu können.

Es fanden Gottesdienste unter Beteiligung der Sternsinger in St. Andreas und Herz Jesu sowie mit dem Sternsingerprojektchor in St. Andreas statt. Die Sternsinger konnten die Altenheime besuchen und die Senioren konnten aus den Fenstern eine Sternsingergruppe sehen und auch hören. Ehrenamtliche Helfer haben vielen Menschen einen Segen in den Briefkasten werfen können.

In Hüttenfeld wurde allen 200 gelisteten Haushalten ein „Segenspaket“ vorbei gebracht. „Kontaktlos“ war das Motto beim Anschreiben oder Aufkleben des Segens an die Haustüren bei den Familien und Firmen. red

