Anzeige

Hüttenfeld.Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenfeld feiert vom 31. Mai bis 2. Juni ihr 125-jähriges Bestehen. Am Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), findet von 10 bis 18 Uhr der traditionelle Tag der offenen Tür statt. Die Besucher können sich über die Arbeit, Ausstattung und den Fuhrpark der Feuerwehr sowie die einzelnen Abteilungen informieren. Es werden Vorführungen der Kinder- und Jugendabteilung geboten. Auf der Speisekarte stehen Schnitzelvariationen und andere Leckereien. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und hausgemachten Kuchen.

Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben, aktiv an Spielen teilnehmen oder sich beim Kinderschminken fantasievoll verwandeln lassen. Zuckerwatte wird den Tag der Kinder versüßen. Eine kleine Gruppe der 501 German Garrison, des weltgrößten Star-Wars-Kostümclubs, steht für Foto-Shootings bereit. Der Erlös der Spendensammlung geht an die Deutsche Kinderkrebs-Stiftung.

Am Samstag, 2. Juni, spielt die L.A. Partyband unter dem Motto „Ein Fest der Generationen“ mit Tanz- und Partymusik sowie aktuellen Charts. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung Open Air am Feuerwehrhaus statt, andernfalls im Bürgerhaus. Der Einlass ist ab 19 Uhr. Karten können für 7 Euro im Vorverkauf per E-Mail 125.jahre@gmx.de oder am Tag der offenen Tür, 31. Mai, erworben werden. An der Abendkasse gibt es Eintrittskarten zu jeweils 8 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. red